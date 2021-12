Geflüchtete in Belarus : EU will Asylregeln an Grenze zeitweise aufheben

EU will Asylregeln an Grenze zeitweise aufheben

Geflüchtete in Belarus

Das von der belarussischen Staatsagentur BelTA über die Nachrichtenagentur AP zur Verfügung gestellte Handout zeigt Geflüchtete, die sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze ausruhen. Foto: Archiv Foto: dpa/Leonid Shcheglov

Brüssel Die Behörden in Polen, Lettland und Litauen sollen laut einem Vorschlag der EU-Kommission mehr Zeit bekommen, um Asylanträge zu bearbeiten. Abschiebungen sollen außerdem vereinfacht werden. Die Maßnahmen sollen zunächst für sechs Monate gelten.

Angesichts der Lage an der Grenze zu Belarus will die EU-Kommission Polen, Lettland und Litauen erlauben, bestimmte Schutzrechte von Geflüchteten vorübergehend auszusetzen. Am Mittwoch präsentierten Kommissionsvize Margaritis Schinas und die für Migration zuständige Kommissarin Ylva Johansson einen Vorschlag zur Aufweichung einiger EU-Asylregeln. Dieser würde es den Ländern erlauben, den Asylprozess zu verlängern und Abschiebungen zu vereinfachen. „Grundrechte werden nicht angefasst“, versicherte Johansson. Die Maßnahmen sollen zunächst für sechs Monate gelten.