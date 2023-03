EU-Gebäuderichtlinie Mehr Effizienz mit mehr Augenmaß

Wenn sich 343 Abgeordnete hinter den Richtlinien-Entwurf stellen, 294 jedoch nicht, ist das alles andere als eine einheitlich getragene Positionierung. Natürlich neigen treibende Kräfte im Parlament dazu, die Anforderungen zunächst höher zu schrauben, weil sie genau wissen, in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten Zugeständnisse machen zu müssen. Insofern darf erwartet werden, dass noch mehr Augenmaß in die Textpassagen kommt. Wenn das EU-Gesetz allein allein in einem von 27 Ländern Investitionen von über 250 Milliarden nötig macht, kann es nicht die letzte Erwiderung sein, dass die EU für alle 27 zusammen 150 Milliarden an Finanzhilfen bereitstellt. Da muss mehr kommen. Mehr Geld, mehr Flexibilität bei regionalen Besonderheiten und mehr Verständnis für das Leistungsvermögen von Eigentümern.