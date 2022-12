Ringen der Energieminister Gaspreisdeckel: EU will entscheiden - auch gegen Deutschland

Genauso hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz noch am späten Donnerstagabend zum Abschluss des EU-Gipfels angekündigt. Man stehe unmittelbar vor einer gemeinsamen Lösung, die müsse nur noch von den Ministern am Montag „finalisiert“ werden. Darauf angesprochen, antwortete Habeck leicht genervt, dass die Staats- und Regierungschefs „mit Verlaub“ der Runde der Minister eine Aufgabe gegeben und diese „nicht weiter definiert“ hätten. Also standen Habeck und seine 26 Amtskollegen am Montag zumindest bei der symbolischen Zahl da, wo sie bereits seit Monaten verharren: Einige Deckel-Befürworter wollen die 100 sehen, die Kommission hatte die 275 vorgeschlagen, die Ratspräsidentschaft ging nun mit einem Vorschlag von 188 Euro je Megawattstunde Gas ins Rennen - und war wild entschlossen, noch am Montag endlich zu einem Abschluss zu kommen.