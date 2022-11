Deckel soll im Dezember stehen Gaspreis – die EU stellt den Champagner kalt

Sie sitzen im Warmen in Brüssel und lassen sich vom Kollegen aus Kiew schildern, wie Millionen Ukrainer frieren und darauf hoffen, dass die EU die Kurve kriegt. Die anschaulichen Schilderungen der kritischen Lage durch den ukrainischen Energieminister German Galuschenko bringen an diesem Donnerstag seine Amtskollegen dazu, doch nicht die Brocken hinzuschmeißen. Dabei ist beim weiteren Sondertreffen den meisten Regierungsvertretern genau danach: „Ein Witz“ sei das, was die Kommission nach so vielen Monaten des Verhandelns auf den Tisch gelegt habe, schimpft die polnische Umweltministerin Teresa Ribera. Wenn die Mehrheit der Staaten, die einen wirksamen Gaspreisdeckel will, ihn nicht bekommt, dann will sie auch alle anderen Vorhaben blockieren.