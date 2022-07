Um möglichem Gas-Stopp vorzubeugen : EU-Kommission schlägt verpflichtende Gasverbrauchsreduktion vor

Brüssel Die EU-Kommission hat für den Fall eines Gasnotstands eine verpflichtende Reduktion des Gasverbrauchs in den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen. Zunächst soll es aber eine freiwillige Reduzierung geben.

Die EU-Kommission hat für den Fall eines Gasnotstands eine verpflichtende Reduktion des Gasverbrauchs in den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen. Zunächst zielt die EU jedoch auf eine freiwillige Reduzierung des Gasverbrauchs in den Mitgliedsstaaten um 15 Prozent bis Ende März ab, wie sie am Mittwoch bekanntgab. So soll einem möglichen Stopp der russischen Gaslieferungen entgegengewirkt und verhindert werden, dass ein solcher zu schweren Störungen in der Industrie und möglicherweise kalten Wohnungen im Winter führen könnte.