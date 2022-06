G7-Treffen in Elmau : Warum es Gipfelstürmer braucht

Auf Olaf Scholz kommt es beim G7-Gipfel in Elmau an. Er muss versuchen, viele Konflikte zu erklären. Foto: AFP/MARKUS SCHREIBER

Meinung Elmau Mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage, den Kampf gegen den Klimawandel und Sicherheitspolitik beginnt der G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Warum der Gastgeber diese Chance nutzen muss.

Der G7 gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan an. Neben den Staats- und Regierungschefs dieser Länder nehmen auch EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an dem Gipfel teil. Zudem hat Scholz fünf Gastländer eingeladen: Indonesien, Indien, Südafrika, Senegal und Argentinien.

Die Gästeauswahl von Scholz war bewusst und klug gesetzt – dieses Kompliment bekam der SPD-Kanzler sogar vom Oppositionsführer Friedrich Merz im Bundestag. Doch nun muss er sie nutzen. Das Bild, als Angela Merkel und der damalige US-Präsident Barack Obama vor Schloss Elmau praktisch die Welt umarmten, ist Geschichte. Die Welt war auch 2015 nicht heil – damals waren wegen der Annexion der Krim aus den G8 bereits die G7 geworden. Russland war schon nicht mehr dabei. Mit der Einladung an Südafrika und Indien etwa versucht Scholz, diese nicht in die Hände Russlands und Chinas abgleiten zu lassen, sondern sie als Verbündete zu gewinnen. Es ist der Gipfel des deutschen Kanzlers – auf ihn kommt es an. Auch dabei, Widersprüche zu erklären, denn aufzulösen gehen einige gerade nicht. Zum einen will Scholz den von ihm initiierten Klima-Club international weiter schmieden – gleichzeitig bemühen sich seine Berater, globale fossile Energien für Deutschland zu gewinnen.

Und die westlichen Staatenlenker sind auch intern unter Druck. US-Präsident Joe Biden hat mit dem umstrittenen Abtreibungsurteil in seinem Land gerade wieder die Zersplitterung der Vereinigten Staaten von Amerika vor Augen geführt bekommen. Das Erbe des Donald Trump wiegt schwer. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist geschwächt aus der Parlamentswahl hervorgegangen, in Mario Draghis Italien sind die Waffenlieferungen an die Ukraine keinesfalls unumstritten. Alle kämpfen mit der steigenden Inflation. Es braucht ein starkes Signal der Geschlossenheit aus Elmau an die Adresse Russlands. Und zwar von allen Demokratien, nicht nur der G7. Diesmal kann es also nicht nur bei einem ikonischen Bild mit Alpenpanorama bleiben.