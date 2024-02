Neue EU-Richtlinie Führerscheinentzug soll künftig europaweit gelten

Auch der Umgang mit dem Entzug der Fahrerlaubnis ist unterschiedlich. So können sich deutsche Verkehrssünder in einigen EU-Staaten ihren Führerschein nach einigen Tagen bei der örtlichen Behörde wieder abholen – auf dem Führerschein befindet sich dann ein Vermerk über den Entzug der Fahrerlaubnis im jeweiligen Land. Nach der Rückkehr ist diese Auflage im Heimatland nicht mehr in Kraft. Umgekehrt führt der Entzug der Fahrerlaubnis mit dem physischen Einbehalten des Führerscheins in Deutschland dazu, dass dies faktisch auch in allen anderen EU-Ländern gilt, denn dann begeht der Betroffene das Delikt des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, was Geldstrafen von mehreren Tausend Euro nach sich ziehen kann.