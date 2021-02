Nach Vorwürfen : Frontex-Chef verteidigt sich: „Sehr gute Arbeit geleistet“

Warschau Die Grenzschutzbehörde Frontex und ihr Chef Fabrice Leggeri stehen seit Monaten in der Kritik. Insbesondere in den vergangene Wochen wurde das durch eine Doku bei ZDF und Jan Böhmermanns ZDF Magazin Royale bekannter.

Die EU-Behörde mit Sitz in Warschau steht seit Monaten in der Kritik, weil griechische Grenzschützer Medienberichten zufolge mehrfach Boote mit Migranten illegal zurück in Richtung Türkei getrieben haben. Frontex-Beamte sollen dabei teils in der Nähe gewesen und dies nicht verhindert haben. Leggeri sieht allerdings keinerlei Fehlverhalten seiner Behörde. „Als Grenzschutzbehörde sind wir verpflichtet, die Grund- und Menschenrechte zu achten. Und das tun wir.“