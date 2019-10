Urteil des Europäischen Gerichtshofs : Frankreich hat Stickstoffdioxid-Grenzwerte jahrelang überschritten

Luxemburg Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat Frankreich seit 2010 nicht genug für saubere Luft getan. Die NO2-Werte überschritten regelmäßig die Grenzwerte. Das Urteil könnte auch Folgen für Deutschland haben.

Frankreich hat einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zufolge jahrelang systematisch gegen EU-Vorgaben für saubere Luft verstoßen. Das Land habe keine wirksamen Maßnahmen umgesetzt, um den Zeitraum, in dem die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in zwölf Ballungsgebieten überschritten wurden, so kurz wie möglich zu halten, befanden die Luxemburger Richter am Donnerstag (Rechtssache C-636/18).