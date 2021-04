„Europa lässt ganz bewusst Menschen ertrinken“ : Flüchtlingshelfer kritisieren Abschottung der EU

Berlin In mehr als 20 deutschen Städten haben die Flüchtlingsorganisationen Seebrücke und SOS Méditerrannée gegen die Flüchtlingspolitik der EU protestiert und machten damit auf die Lage im Mittelmeer aufmerksam.

Die Flüchtlingsorganisationen Seebrücke und SOS Méditerranée haben in mehr als 20 deutschen Städten gegen eine Abschottung Europas vor Flüchtlingen protestiert. Die Aktivisten wandten sich am Wochenende mit Mahnwachen, Fahrrad-Demos oder Banner-Aktionen gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union (EU), wie die Organisationen am Montag in Berlin mitteilten. Zudem erinnerten die Demonstranten an die 130 Menschen, die zwischen Tunesien und Sizilien ertrunken waren, obwohl europäische Behörden im Vorfeld von deren Seenot gewusst hätten. Das zivile Seenotrettungsschiff „Ocean Viking“ von SOS Méditerranée habe beim Eintreffen nur noch Leichen bergen können.