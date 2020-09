Union und SPD einig : Deutschland nimmt 1553 Flüchtlinge aus Griechenland auf

Migranten sitzen auf Lesbos auf dem Dach eines Gebäudes. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Berlin Nach der Debatte um die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Griechenland haben sich SPD und Union geeinigt: Deutschland wil 1553 Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen. Auf Lesbos sollen neue Unterkünfte entstehen, unter Beteiligung der EU.

Deutschland will 1553 zusätzliche Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt, wie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Berlin mitteilte. Es handelt sich dabei um 408 Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden.

Foto: dpa/Panagiotis Balaskas 13 Bilder Flüchtlingscamp Moria brennt - Lager evakuiert

Dies soll der zweite Schritt sein, nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereits am Freitag mitgeteilt hatte, Deutschland werde von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen bis zu 150 Jugendliche aufnehmen. Die 400 Minderjährigen sollen auf europäische Länder verteilt werden. Das Lager auf der Insel Lesbos, in dem 12.000 Menschen untergekommen waren, war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch abgebrannt.In einem dritten Schritt sollten gegebenenfalls weitere Menschen aufgenommen werden, wenn es dazu Vereinbarungen mit weiteren europäischen Staaten gebe. Die SPD hatte die Aufnahme eines maßgeblichen Anteils an Betroffenen gefordert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Seehofer hatten bereits vereinbart, dass rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufgenommen werden sollten. Nach dpa-Informationen ist der Vorschlag mit der griechischen Regierung bereits besprochen worden. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder nannte den Vorschlag einen „sehr guten Kompromiss“.

„Die Gesamtzahl der Menschen, die Deutschland von den griechischen Inseln übernimmt, beläuft sich dementsprechend auf etwa 2750 Personen.“ Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. „Bereits erfolgt ist die Aufnahme von 53 unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden“, so Seibert weiter. Die Aufnahme von 243 behandlungsbedürftigen Kindern sowie ihren Kernfamilien sei in der Umsetzung. Dies betreffe insgesamt voraussichtlich mindestens 1000 Personen, von denen mehr als 500 schon in Deutschland seien.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken geht davon aus, dass Deutschland nach der Aufnahme von 1553 zusätzlichen Flüchtlingen von den griechischen Inseln weitere Schutzsuchende von dort aufnehmen wird. Mit der Union sei klar vereinbart, dass Deutschland innerhalb eines möglichen europäischen Kontingents, über das seit einer Woche verhandelt werde, einen angemessenen Beitrag leisten werde. „Der wird sich mit Sicherheit in einer ähnlichen Größenordnung bewegen, wie wir jetzt auch handeln“, sagte Esken am Dienstag in Berlin.

Vizekanzler Scholz sagte, mit der deutschen Zusage könne auf der Insel Moria Entspannung eintreten. Deutschland handele als ein Land, „das eine große Verantwortung in Europa hat“. Auch Scholz betonte, dass es damit aber nicht getan sei.

Skeptische Stimmen zum Vorstoß der Kanzlerin und des Innenministers kamen aus der Union. Das Signal dürfe nicht sein, „wenn jetzt ein Flüchtlingslager brennt, dann kommt ihr alle nach Europa“, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) in einem „Spiegel“-Interview vor Bekanntwerden der Einigung.

Grüne und Linke kritisierten den Merkel-Seehofer-Vorstoß zur Aufnahme von 1500 weiteren Flüchtlingen als unzureichend. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sprach von einem „Alibi-Angebot“. Sie verwies darauf, dass allein auf der griechischen Insel Lesbos „über 4000 Kinder mit ihren Familien unter menschenunwürdigen Bedingungen“ lebten.

Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke kritisierte das Vorhaben als „billiges Täuschungsmanöver“. Sie bekräftigte die Forderung nach einer Evakuierung aller Migranten aus Moria.

Auch von der AfD kam Kritik: Ihr Fraktionschef Alexander Gauland wertete die Aufnahme von Flüchtlingen von den griechischen Inseln generell als falsch. Sie wäre ein „fatales Signal“ an die Flüchtlinge: „Wenn Ihr nach Deutschland wollt, müsst Ihr nur Euer eigenes Lager anzünden.“

FDP-Chef Christian Lindner warnte vor einem „nationalen Alleingang“ bei der Flüchtlingsaufnahme. Mit Blick auf den großen Flüchtlingszuzug von 2015 sagte er: „Die Fehler von 2015 dürfen sich nicht wiederholen.“ Besondere Priorität müsse nach dem Brand von Moria nun die „technische Hilfe vor Ort“ haben.

EU-Ratspräsident Charles Michel betonte bei einem Besuch in Athen die Notwendigkeit einer Reform des europäischen Asylsystems. „Wir müssen eine gerechte und starke Antwort zur Bekämpfung der Schleuser und ein neues Asylsystem entwickeln“, erklärte er nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Gastgeber Mitsotakis kündigte ein neues Lager auf der Insel Lesbos an, das unter gemeinsamer Führung der EU und Griechenlands entstehen solle.

Die griechischen Behörden gehen davon aus, dass das seit Jahren heillos überfüllte Flüchtlingslager Moria vergangene Woche von Migranten angezündet worden war. Zuvor war die Situation dort eskaliert, nachdem mehrere Asylbewerber positiv auf das Coronavirus getestet worden war.Die griechischen Behörden haben – abgesehen von den 400 unbegleiteten Minderjährigen – offiziell bislang nicht um die Aufnahme der nun obdachlos gewordenen Menschen in anderen EU-Staaten nachgesucht. Vielmehr begann man auf Lesbos mit dem Aufbau eines Zeltlagers, in dem die Migranten erst einmal unterkommen sollen. Viele von ihnen zögern jedoch, dort ein Zelt zu beziehen. Einige Migranten haben Angst, dort eingesperrt zu werden, andere hoffen auf eine Umsiedlung auf das griechische Festland oder in ein anderes europäisches Land.

(ahar/hebu/dpa/AFP)