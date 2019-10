Resolution zur Seenotrettung : EU-Parlament lehnt neue Maßnahmen im Mittelmeer ab

Straßburg Das Europaparlament hat sich am Donnerstag auf keinen gemeinsamen Standpunkt zur Seenotrettung im Mittelmeer einigen können. Die Linke kritisiert, die CDU lobt die Ablehnung einer Resolution.

„Wir wollen keine Vorlage schaffen, die Schmugglern und Menschenhändlern in die Hände spielt und dieses zynische Geschäftsmodell auch noch unterstützt, anstatt es zu bekämpfen“, sagte CDU-Europapolitikerin Lena Düpont nach der Abstimmung. "Es ist ein klares Signal an die EU-Kommission und den Rat, was in einem Gesetzesvorschlag zu dem Thema drin stehen muss", sagte Düpont. Für die Christdemokraten sei es etwa wichtig zu klären, was mit Geflüchteten und Migranten nach der Seenotrettung passiere.