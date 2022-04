Flucht nach Europa : 478 Bootsflüchtlinge tot oder vermisst

Die Menschen begeben sich auf dem Weg nach Europa an Bord kaum seetauglicher Schlepperboote. Foto: dpa/Bruno Thevenin

Genf Im laufenden Jahr sind laut UN bereits zahlreiche Menschen auf ihrer Flucht über das Meer nach Europa ertrunken. Doch auch die Landrouten der Flüchtlinge und Migranten zum Mittelmeer seien riskant.

Im laufenden Jahr sind laut den UN bereits 478 Flüchtlinge und Migranten auf dem zentralen und westlichen Mittelmeer sowie dem Atlantik ums Leben gekommen oder als vermisst gemeldet worden. Sie seien an Bord kaum seetauglicher Schlepperboote auf dem Weg nach Europa gewesen, erklärte eine Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Freitag in Genf.