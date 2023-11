Finanzprobleme mit EU-Folgen Der bange Blick Europas auf die Ampel

Mit sichtlicher Anspannung erhebt sich der CDU-Industrieexperte Christian Ehler am Dienstag im Europa-Parlament, als er den Abstimmungsmarathon über das Netto-Null-Gesetz der EU aus seiner Sicht erfolgreich hinter sich gebracht hat. „Das ist eine gute Botschaft für das Klima und die Wirtschaft“, sagt der Abgeordnete, der für dieses wichtige Gesetzesvorhaben im Rahmen der Klimagesetze bei den Verhandlungen den Hut auf hat. Die EU will damit eine Antwort auf den Hunderte Milliarden schweren US-Plan zum Umbau der amerikanischen Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität geben und ihrerseits bei den Techniken für eine Netto-Null-Klimabilanz führend werden. Doch die Gedanken kreisen an diesem Tag nicht nur bei Ehler um die Nachrichten aus Deutschland, die sich auch verheerend auf viele EU-Vorhaben auswirken können.