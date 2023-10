Hamas-Propaganda wirkt Fatale Stereotypen über Nahost

Beim EU-Gipfel wusste der Kanzler zu den möglichen Flucht-Auswirkungen des neuen Krieges in Nahost auf Europa sehr genau: „Ich bin sicher, dass Ägypten keinerlei Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen wird, andere Länder der Region auch nicht.“ Auch in der Zeit neuer großer Lebensgefahr bleibt es bei dem Grundsatz, der seit 1948 gepflegt wird: Die Leidenden bloß nicht integrieren, den offenen Zustand beibehalten, um so den Druck auf Israel und die Welt zu verstärken. Dahinter steht das vertraglich garantierte Rückkehrrecht für alle geflüchteten Palästinenser, die friedlicher Absicht sind.