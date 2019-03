Kritik am Verkehrsminister: Scheuer eckt mit Fahrradhelm-Kampagne an

Berlin Eine Fahrradhelm-Kampagne von Verkehrsminister Andreas Scheuer mit leicht bekleideten Models ist auf scharfe Kritik gestoßen. Außerdem wirft Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ihm „Sabotageversuche“ beim Klimaschutz vor.

Das Verkehrsministerium will mit der Kampagne, die auch Videos umfasst, vor allem junge Menschen zum Tragen eines Helms animieren. Scheuers Kampagne trägt den Titel: „Looks like shit. But saves my life“ – auf Deutsch: „Sieht scheiße aus, rettet aber mein Leben.“ Dabei ist unter anderem „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Alicija. Zu sehen sind Frauen und Männer in Unterwäsche – und mit Helm.