EVP-Kongress in Bukarest Von der Leyen wird inhaltlich eingehegt

Spannend dürfte allenfalls werden, wie die Kandidatin mit dem ihr beigegebenen Programm im Wahlkampf klar kommt. Sicherheitshalber verabschieden die EVP-Parteien ihr inhaltliches Manifest bereits vor der Wahl ihres personellen Spitzenangebotes. Doch schon bei ihrer Präsentation durch die CDU-Spitze in Berlin und die EVP-Spitze in Brüssel zwei Wochen zuvor hat die Kandidatin erkennen lassen, sich inhaltlich an die Kandare nehmen zu lassen. Offenheit für Bündnisse rechts des eigenen Lagers, kritische Überprüfung des von von der Leyens Vize Frans Timmermans durchgeboxten Verbrenner-Aus, verstärkter Fokus auf Sicherheit und Wohlstand - von der Leyen stellte sich bereits in den programmatischen Raum der EVP, bevor der Kongress in Bukarest das Manifest mit eben diesen Schwerpunkten hineinlegte. Gesichtswahrend ist von der Leyens wichtigstes Werk weiterhin als „Markenzeichen“ fixiert: der nachhaltige Umbau Europas zum klimaneutralen Kontinent.