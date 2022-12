Vizepräsidentin Eva Kaili in Haft Korruptionsskandal erschüttert Europa-Parlament

Sie kamen am Freitag, als die Abgeordneten und ihre Büros in Brüssel ihre Koffer für eine weitere Plenarwoche in Straßburg packten: Die Fahnder der belgischen Polizei durchsuchten zahlreiche Büros und Privatwohnungen von EU-Politikern wegen „bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche“, stellten dabei allein 600.000 Euro Bargeld sicher. Noch am selben Abend berichteten die Behörden von fünf Festnahmen. Die prominenteste Verdächtige: Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili, eine der einflussreichsten griechischen Politikerinnen auf EU-Ebene. Am Sonntag erging gegen vier Beschuldigte Haftbefehl.