Vizepräsidentin Eva Kaili festgenommen Korruptionsskandal erschüttert Europa-Parlament

Sie kamen am Freitag, als die Abgeordneten und ihre Büros in Brüssel ihre Koffer für eine weitere Plenarwoche in Straßburg packten: Die Fahnder der belgischen Polizei durchsuchten zahlreiche Büros und Privatwohnungen von EU-Politikern wegen „bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche“, stellten dabei allein 600.000 Euro Bargeld sicher. Die offenbar von langer Hand vorbereitete Aktion war der spektakuläre vorläufige Höhepunkt von Ermittlungen, die bereits einschlägige Beweise geliefert haben dürften. Denn noch am selben Abend berichteten die Behörden von fünf Festnahmen. Die prominenteste Verdächtige: Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili, eine der einflussreichsten griechischen Politikerinnen auf EU-Ebene.