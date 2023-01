Haftentlassung abgelehnt Abgesetzte EU-Parlamentsvize Kaili muss weiter in U-Haft bleiben

Die wegen Korruptionsverdachts abgesetzte EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Das zuständige Gericht in Brüssel sprach sich nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegen eine Freilassung der 44-jährigen aus. Die griechische Politikerin sitzt seit Anfang Dezember in der belgischen Hauptstadt in Untersuchungshaft.