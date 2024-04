Neue Polizeistudie Europol identifiziert 821 bedrohliche Banden in der EU

Unter dem Drogenhandel liegt der Vertrieb von Kokain mit 113 darauf spezialisierten Kartellen an erster Stelle, 111 bieten mehrere Drogen gleichzeitig an, 44 stellen mit Kriminalität rund um den Cannabis-Handel eine besondere Bedrohung für die innere Sicherheit dar - und in allen drei Segmenten taucht Deutschland als Hauptorganisationsgebiet auf. Als ein Beispiel für miteinander verschränkte Geschäftsfelder der Kriminalität nennt Europol mehrere mächtige italienischen ’Ndrangetha-Familien, die ihre Einnahmen aus dem mafiaartig organisierten internationalen Handel mit Drogen und Waffen sowie aus Steuerbetrug in ganz Europa und Südamerika in den Kauf von Immobilien, Restaurants, Supermärkten und Hotels steckten.