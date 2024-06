Jetzt ausprobieren Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 ist online – Welche Partei passt zu Ihnen?

Besonders spannend dürfte das Ausfüllen des Wahl-O-Mat für junge Menschen sein. Denn: Bei der Europawahl 2024 dürfen in Deutschland in diesem Jahr erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden also mit darüber, wie genau die 720 Sitze in der kommenden Legislaturperiode des Europäischen Parlaments vergeben werden.