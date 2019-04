CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer kämpft allein : Wirbel um Merkel-Auftritte im Europa-Wahlkampf

Berlin Das Verhältnis zwischen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Kanzlerin Angela Merkel hat sich abgekühlt. Dass Merkel sich an den Wahlkämpfen für die Europa- und die Landtagswahlen nicht beteiligen wird, war aber schon lange klar.

Ein Parteisprecherin widersprach am Sonntag einem Bericht der „Welt am Sonntag“, wonach Kramp-Karrenbauer enttäuscht darüber sei, dass die Bundeskanzlerin nun auch nicht zum gemeinsamen Wahlkampfauftakt der Unionsparteien am 27. April in Münster kommen wolle. „In Absprache mit der Parteivorsitzenden wird die Bundeskanzlerin zur Abschlusskundgebung von CDU, CSU und EVP in München kommen, darüber freuen wir uns“, hieß es. Abgesehen davon sei Merkels erfolgreiche Politik für ein starkes Europa die entscheidende Wahlkampfunterstützung für die CDU. In der Sache gibt es keine Wendung: Die Tatsache, dass Merkel nur bei der Kundgebung in München dabei sein wird, an der auch andere europäische Politiker teilnehmen werden, hatte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bereits bei der Vorstellung der Plakatkampagne zur Europawahl vor zehn Tagen erklärt.