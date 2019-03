SPD: Spitzenkandidatin Katarina Barley fordert die Digitalsteuer zwar öffentlich vehementer, doch lehnt Finanzminister Olaf Scholz ebenso wie die Union eine nationale Lösung wie in Frankreich ab. Auch die SPD strebt eine OECD-Einigung an. Sie will den EU-Haushalt stärker ausweiten als die Union, um mehr Geld in soziale Projekte gegen Jugendarbeitslosigkeit oder Digitalisierung zu stecken. Scholz rechnet mit zehn Milliarden Euro mehr pro Jahr für die EU nach dem Brexit.