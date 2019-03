AfD: Bei der AfD sieht man die europäische Zivilisation durch die aktuelle Asylpolitik in „existenzieller Gefahr“. Die AfD fordert dauerhafte Kontrollen an der nationalen Grenze, lehnt ein europäisches Asylrecht ab und will, dass die EU-Außengrenzen von den betroffenen Staaten selbst geschützt werden. Zudem soll die Freizügigkeit in der EU auf Personen beschränkt werden, „die für sich selbst sorgen können“. Die Partei fordert einen Austritt Deutschlands aus internationalen Migrationsabkommen.