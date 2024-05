Europawahl Der Wahl-O-Mat geht an den Start

Auch die analoge Version, der „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“, soll von Dienstag an vier Wochen lang im Besucherzentrum des Europäischen Parlaments am Pariser Platz in Berlin zu sehen sein. Bei der Europawahl am 9. Juni treten in Deutschland 35 Parteien und sonstige Gruppierungen an. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien können sich auch viele kleinere Vereinigungen Hoffnung auf einen Einzug in das Europaparlament machen.