6/38 Seenotrettung im Mittelmeer

Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen.

Position der VOLT-PARTEI: Zustimmung

Erklärung: „Volt unterstützt internationales Seerecht und den juristischen Schutz von Seenotrettung. Kein Schiff darf daran gehindert werden, Schutzbedürftige in Seenot aufzunehmen (internationales Seerecht) und an einen sicheren Ort zu bringen (Entkriminalisierung). Die Geretteten müssen in die EU gebracht werden, damit ihr Anspruch auf internationalen Schutz in einem fairen Verfahren geprüft werden kann. In unsichere Drittstaaten dürfen Menschen nicht zurückgebracht werden.”