13/38 Mindestlohn

Die EU soll sich für die Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedsstaaten einsetzen.

Position der SPD: Zustimmung

Erklärung:

„Wir wollen faire Mindestlöhne in ganz Europa. Kein Vollzeit-Lohn in der EU darf unter der nationalen Armutsschwelle liegen. Daher fordern wir Mindestlöhne, die mindestens 60 Prozent des nationalen Medianlohns betragen. Dem entsprechend ist auch in Deutschland der aktuelle Mindestlohn zu niedrig. Er soll auf 12 Euro steigen, um die Beschäftigten besser an den Produktivitätszuwächsen der letzten Jahre zu beteiligen und besser gegen Altersarmut zu schützen.”