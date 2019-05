15/38 Frauenquote

In der EU soll es für Aufsichtsräte von Unternehmen eine verbindliche Frauenquote geben.

Position der LINKEN: Zustimmung

Erklärung:

„Eine Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen von Unternehmen ist eine gute Sache. Aber das ist zu wenig: Wir brauchen wirkliche Gleichberechtigung in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft und gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit. Das bedeutet auch, dass mit Menschen, in Pflege und Erziehung deutlich besser bezahlt werden muss.”