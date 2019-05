19/38 Presse- und Medienfreiheit

Die EU soll Mitgliedsstaaten finanziell bestrafen, die die Presse- und Medienfreiheit verletzen.

Position der GRÜNEN: Zustimmung

Erklärung:

„Europäische Ausgaben müssen europäischen Werten folgen. Deshalb wollen wir, dass Regierungen, die demokratische Rechtsstaatsprinzipien fundamental verletzen, die Verfügung über EU-Gelder entzogen wird. In solchen Fällen soll die EU-Kommission die Gelder künftig direkt an Kommunen und andere (zivile) Fördermittelempfänger*innen auszahlen. So wird den nationalen Regierungen die Vergabemacht entzogen, das Geld kommt aber weiterhin dort an, wo es gebraucht und sinnvoll verwendet wird.”