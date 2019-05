15/38 Frauenquote

In der EU soll es für Aufsichtsräte von Unternehmen eine verbindliche Frauenquote geben.

Position der FDP: Ablehnung

Erklärung:

„Wir Freie Demokraten wollen mehr Frauen in Führungsverantwortung. Frauen sind in der Leitung von Unternehmen und anderen Führungspositionen sehr erfolgreich und gemischte Teams arbeiten produktiver und erfolgreicher. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Frauen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt.”