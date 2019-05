21/38 Tierversuche

In der medizinischen Forschung sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein.

Position der CDU/CSU: Zustimmung

Erklärung: „Tierversuche sind leider noch immer unverzichtbar, um schwere Krankheiten zu erforschen und sichere neue Arzneimittel zu entwickeln. Klar ist aber auch: Tierversuche müssen auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden und so schonend wie möglich ausgeführt werden. Wir haben im Koalitionsvertrag in Deutschland durchgesetzt, dass weiter intensiv an Ersatzmethoden geforscht wird. Dafür treten wir auch in der EU ein.”