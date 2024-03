Europawahl am 9. Juni Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll liberale EU-Fraktion in Wahlkampf führen

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll die liberale EU-Parteienfamilie in die Europawahl im Juni führen. Mit der FDP wollten 13 Parteien der liberalen europäischen ALDE-Fraktion Strack-Zimmermann als EU-Spitzenkandidatin unterstützen, kündigte FDP-Chef Christian Lindner am Montag in Berlin an. „Nicht nur wir, sondern auch viele andere erwarten sich etwas von ihr“, sagte Lindner bei der Vorstellung der FDP-Kampagne für die Europawahl, die in Deutschland für den 09. Juni terminiert ist.