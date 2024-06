Nach Europawahl Klingbeil und Weidel streiten über Bezeichnung „Nazis“ für die AfD

Die BSW-Vorsitzende, Sahra Wagenknecht, schaltete sich daraufhin ein und sagte: „Man sollte auch mit der AfD etwas differenzierter umgehen.“ An Weidel gerichtet, fügte Wagenknecht hinzu: „Sie haben schon Leute in ihren Reihen, das wissen Sie auch Frau Weidel, für die das zutrifft.“ Als Beispiele nannte sie den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden, Björn Höcke, und den Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah. In unserem Live-Blog halten wir Sie über alle Entwicklungen rund um die Europawahl auf dem Laufenden.