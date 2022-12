Porträt Das ist Martin Schirdewan

Herkunft: Martin Schirdewan ist selbst als Spitzenkandidat im Wahlkampf nicht aus dem Schatten der Linken-Prominenz herausgekommen. Der promovierte Politologe gehört zum „roten Adel“, also aus einer Familie, die über Generationen aus Sozialisten und Kommunisten bestand. Sein Großvater Karl war führender SED-Politiker, bis er sich in der Frage einer Öffnung der Partei mit Walter Ulbricht überwarf. 2012 wurde Schirdewan in den Parteivorstand der Linken gewählt.