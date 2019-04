Diskussion mit Manfred Weber : Schüler aus dem Rheinland treffen auf EVP-Spitzenkandidaten

Düsseldorf Manfred Weber, der Spitzenkandidat der konservativen EVP bei der Europawahl im Mai, kommt zur Rheinischen Post und diskutiert mit 150 Schülern aus NRW über das Europa von morgen. Sie können live bei RP ONLINE und Instagram zuschauen.

Die Spannung ist so groß wie vielleicht noch nie bei einer Europawahl: Die Abstimmung am 26. Mai gilt als politische Richtungsentscheidung für die künftige Ausrichtung der EU. Wird Europa wieder nationaler? Schotten wir uns wieder stärker ab, zerbricht gar die Union? Auch viele junge Menschen werden erstmals an dieser Wahl teilnehmen.