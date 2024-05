Nach Auftrittsverbot für Europa-Spitzenkandidat Krah zieht sich aus AfD-Bundesvorstand zurück

Für Ärger in der Partei hatten Berichte aus Frankreich gesorgt, wonach die rechtsnationale Partei Rassemblement National um Marine Le Pen wegen umstrittener Äußerungen von Krah zur SS künftig nicht mehr in einer Fraktion mit der AfD im Europaparlament zusammenarbeiten will. Die AfD-Spitze würde die Zusammenarbeit mit dem RN gerne fortsetzen, wie es aus Parteikreisen hieß.