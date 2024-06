Wir erklären die Europäische Union Warum gibt es keine Europa-Armee?

Verglichen mit dem öffentlichen Dienst in Deutschland nimmt sich die europäische Verwaltung bescheiden aus. In den europäischen Institutionen arbeiten rund 55.000 Menschen, davon etwa 32.000 für die EU-Kommission. Dazu gehören auch zahlreiche Übersetzer und Dolmetscher. Das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass das EU-Personal Dienstleistungen für eine halbe Milliarde Menschen erbringt. Nur sechs Prozent des EU-Haushalts werden für Personal und Verwaltung aufgewendet, während 94 Prozent den Menschen und Mitgliedstaaten zugute kommen. Die Bezahlung der Bediensteten richtet sich danach, ob sie als Verwaltungsräte, Assistenten oder Sekretariatskräfte arbeiten. Am Anfang stehen regelmäßig strenge und mehrstufige Auswahlverfahren. Dann liegt das Einstiegsgehalt im Sekretariat bei 2868 Euro, bei Assistenten und Verwaltungsräten bei 3271 Euro. Bei den Chefs der Europäischen Dienststellen kann es bis auf 22.646 Euro steigen. Hinzu kommen die Zuschläge für Dienstorte, Kinder und Erziehung, wie sie auch in Deutschland gezahlt werden. EU-Bedienstete zahlen davon Gemeinschaftssteuern und, anders als ihre Kollegen in Deutschland, in die Rentenversicherung ein. Wegen der ungleichen Lebensverhältnisse gibt es Koeffizienten für die endgültige Berechnung der Bezüge, die bei Beamten aus Deutschland bei 100,6, bei Beamten aus Bulgarien bei 65,0 und bei denen aus Schweden bei 124,9 liegen. Ein 13. Monatsgehalt gibt es in Brüssel nicht.