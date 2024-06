Fotos NRW bei der Europawahl – Hendrik Wüst mit CDU vorn

Die Union hat die Europawahl in Deutschland klar gewonnen, und auch europaweit hat sich ein Sieg ihrer Parteienfamilie EVP abgezeichnet. Bis 18 Uhr hatten rund 13,8 Millionen Menschen am 9. Juni in NRW Zeit, ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben. Nach der ersten Hochrechnung zeigt sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zufrieden mit dem Ergebnis. Im Kreise der Kandidaten wurde in Düsseldorf kräftig gefeiert.