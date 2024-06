Europawahl 2024 FDP stellt Bedingungen für Wahl von der Leyens

Das Ergebnis der Wahl, forderte Lindner, müsse außerdem innenpolitisch eine Signalwirkung haben. „Viele Menschen in Deutschland sind besorgt wegen ihres eigenen wirtschaftlichen Vorankommens“, sagte er. Deshalb sei die wirtschaftliche Entwicklung in den Fokus zu rücken. Den Bürgern müsse außerdem die Unterstützung der Ukraine im von Russland begonnenen Krieg besser erklärt werden. Das sei besonders in Ostdeutschland wichtig, wie die AfD-Ergebnisse zeigten. „Dieser Erklärarbeit, warum das nicht nur aus unseren Werten heraus erforderlich ist, sondern auch aus unserer Interessensposition, müssen wir uns stellen“, so Lindner. Sollte Putin seine Kriegsziele durchsetzen, sei etwa mit größeren Flüchtlingsbewegungen zu rechnen.