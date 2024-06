Die Wahlnacht von Brüssel Um 21.21 Uhr erklärt sich von der Leyen zur Siegerin

Bereits um 18.20 Uhr hat Daniel Caspary, der Chef der Unionsabgeordneten innerhalb der EVP, die Erwartungen im Parlamentsgebäude in die Kameras und Mikrofone gebracht. Sein Appell geht in erster Linie an die bisherigen Partner in der lockeren Zusammenarbeit, die Sozialdemokraten und Liberalen, den klaren Wahlsieg der EVP anzuerkennen und von der Leyen nicht nur durch den deutschen SPD-Kanzler den anderen Staats- und Regierungschefs vorzuschlagen, sondern sie dann auch zu wählen. Und er fügt die Aufforderung an die Grünen hinzu, sich dieses Mal an der Kompromissfindung zu beteiligen. In unserem Live-Blog halten wir Sie über alle Entwicklungen rund um die Europawahl 2024 auf dem Laufenden.