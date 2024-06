Nach der Wahl Europa – was jetzt zu tun ist und was nicht

Soll es so weitergehen? Oder brauchen wir eine radikale Bestandsaufnahme dessen, was wir künftig auf nationaler Ebene allein regeln und was Europa übernimmt? Das wichtigste Prinzip in dieser Frage ist die Subsidiarität. Sie sagt im Grundsatz, dass zunächst die unterste Ebene die Probleme lösen soll – das Individuum, die Familie, die Gemeinde. Erst wenn diese Einheiten wirklich überfordert sind, geht es auf die Landesebene, dann zum Bund und schließlich nach Europa oder anderen internationalen Einrichtungen. Viele Menschen haben aber den umgekehrten Eindruck. Der Bund reißt immer mehr Kompetenzen der Länder und Kommunen an sich, bevor ihm dann die europäische Ebene in allen Bereichen EU-Recht vorsetzt.