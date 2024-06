NRW-Politiker ruft zur Stimmabgabe auf „Auch in Europa ist Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr“

In NRW sind mehr als 13,8 Millionen Menschen bei der Europawahl stimmberechtigt. Erstmals dürfen bei einer Wahl zum Europaparlament auch 16- und 17-Jährige wählen. In NRW sind das rund 305 000 junge Menschen. EU-weit sind rund 400 Millionen Menschen wahlberechtigt. „Die Wahl ist ein Großereignis der Demokratie“, hieß es in dem Appell. „Wir rufen die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf: Gehen Sie zur Wahl! Jede Stimme zählt (...) Wer zur Wahl geht, entscheidet, in was für einem Europa wir künftig leben, lernen und arbeiten.“