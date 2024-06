Europawahl in den Niederlanden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grün-Links-Bündnis und Wilders-Partei

In Estland können die Bürger ihre Stimme bereits seit Montag über sechs Tage hinweg abgeben, doch machten die Niederländer als erstes EU-Land mit einem einzigen Wahltag den Auftakt. Am Freitag folgen Irland und Tschechien, am Wochenende der Rest das Staatenbunds, darunter die Bundesrepublik am kommenden Sonntag. Die Wahlergebnisse dürften am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale vorliegen. Rund 400 Millionen Wahlberechtigte in der Europäischen Union sind aufgerufen, über die künftigen 720 Mitglieder des EU-Parlaments zu bestimmen.