Europawahl Diese EU-Staaten wählen bereits am Samstag

Am dritten Tag der Europawahl haben am Samstag Wähler in der Slowakei, Italien und anderen EU-Staaten ihre Stimme abgegeben. Ein Rechtsruck zum Ende des noch bis Sonntagabend laufenden Wahlmarathons galt als wahrscheinlich. In der Slowakei wurde der Urnengang von einem Attentat auf den populistischen Ministerpräsidenten Robert Fico am 15. Mai überschattet, der Schockwellen durch das Land mit 5,4 Millionen Einwohnern sandte und in ganz Europa nachhallte. Analysten gehen davon aus, dass die Attacke die Chancen der größten Regierungspartei, der linkspopulistischen „Richtung - Slowakische Sozialdemokratie“ (Smer-SSD), steigern könnte.