Umfragen zur Europawahl verfestigen sich Wie weit wirkt der Rechtstrend?

Das AfD-Chaos rund um ihren nun kaltgestellten Spitzenkandidaten floss auch noch nicht in vollem Umfang in das Insa-Stimmungsbild von Mitte dieser Woche ein. Danach lag die AfD in Deutschland unverändert mit 17 Prozent auf Platz zwei, hinter der Union, die von 30,5 auf 30,0 Prozent leicht verlor, aber noch vor der SPD, die sich von 15,5 auf 16 Prozent leicht verbessern konnte und den Grünen, die von 13 auf 12,5 Prozent sanken. BSW und FDP blieben unverändert bei sieben und fünf Prozent. In der Vorwoche hatte die Forschungsgruppe Wahlen die Union mit Blick auf die Wahlentscheidung am 9. Juni bei 31 Prozent (+1), die Grünen bei 15 (-2), die SPD bei 14 (-1), die AfD bei 15 (+-0), die FDP bei 4 (+1) und das BSW bei 5 (+1) gesehen.