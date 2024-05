In Brüssel ist alles anders Wie die EU wirklich funktioniert

Die Verwaltungen der EU-Organe optimieren das bereits durch ihre Rekrutierung. Jeder Mensch, der europäisch Karriere machen will, hat sich einem harten Concours zu stellen. Das ist ein oft ein Jahr dauerndes Auswahlverfahren, in dem fachliche Kenntnisse genauso geprüft werden wie Intelligenz und Problemlösungskompetenz, Fremdsprachen wie das Wissen um europäische Zusammenhänge. Jeder Hundertste schafft das, und so kommen nur die Besten der Besten auf eine exklusive Liste. Von der bedienen sich die Institutionen. Die Kommission etwa zur Besetzung ihrer Generaldirektorate, in denen die Gesetzentwürfe geschrieben und die Regeln kontrolliert werden. So arbeiten in bunter Mischung nationaler Herkunft diejenigen an Projekten, die die erlebte Wirklichkeit in Europa in einem winzigen Bereich besser machen können. Und am Ende Europa mal wieder funktioniert.