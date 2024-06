Start in den Niederlanden, Sonntag in Deutschland Wie die Europawahlen nun genau ablaufen

Tatsächlich starten die Europawahlen bereits an diesem Donnerstag in den Niederlanden. Am Freitag beginnen sie in Irland und Tschechien, am Samstag in Lettland, in der Slowakei und in Malta. Die Deutschen und die Menschen in den anderen 20 Länder haben ihren Wahltag am Sonntag. Das hängt damit zusammen, dass es zwar europaweite Wahlen sind, sie aber nach dem jeweiligen nationalen Wahlrecht und den damit zusammenhängenden Wahltraditionen zusammenhängen. Also öffnen in Deutschland, wie bei Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen, die Wahllokale um 8 und schließen um 18 Uhr.