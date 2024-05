Politik digital Welche Rolle spielt Tiktok im Europawahlkampf?

Er will nun erreichen, dass auch demokratische Organisationen bei Tiktok und Co sichtbarer werden. Die Demokratiebewegung sei zwar auf der Straße sichtbar, aber komme in den sozialen Medien zu wenig vor. „Es gibt da eine große Meinungsmacht der extremen Rechten, auch anderer extremistischer Kräfte.“ Mit an Bord ist der Mönchengladbacher Kai Viehof, der ein Millionenvermögen geerbt hat und nun mit dem Geld Demokratie-Projekte unterstützen will. Initial fördert er das Projekt nach eigenen Angaben mit einer siebenstelligen Summe - damit kleine Organisationen kostenlos beraten werden können. Er sagt: „Man sieht leider, wie aufseiten der extremen Rechten viel Geld über teilweise sehr intransparente Kanäle fließt, um demokratische Systeme zu destabilisieren. Dabei pumpen auch vermögende Privatpersonen viel Geld in den Aufbau von Social-Media-Kanälen, die rechtsextreme und auch menschenverachtende Erzählungen verbreiten.“ Er fühle sich als vermögende Privatperson deshalb verantwortlich, sich prodemokratisch zu engagieren.