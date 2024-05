EVP-Spitzenkandidatin von der Leyen Ursula II.

„Guten Morgen, Rom!“, „Es ist gut, wieder in Split zu sein!“, „Ich bin sehr glücklich, in Tschechien zu sein!“ Das findet sich in diesen Tagen nicht auf den offiziellen Kanälen der Brüsseler Blase. Gewöhnlich überträgt der europäische Videoservice nahezu jeden Schritt, jedes Strahlen, jedes Wort der EU-Kommissionspräsidentin. Doch ihre Auftritte in Italien, Kroatien, und Tschechien, auch die in Dänemark, Polen und Deutschland fehlen völlig. Denn dahin reist die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei. Bei beiden Figuren handelt es sich um Ursula von der Leyen. Doch wenn EU-Korrespondenten von der EU-Kommission wissen wollen, was die EU-Kommissionspräsidentin mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni besprochen hat, müssen deren Sprecher passen. Wahlkampf. Zu erleben ist eine andere von der Leyen: Nicht die demonstrativ präsidial über dem Parteienstreit stehende Europa-Staatsfrau. Sondern die Parteipolitikerin, die bewusst von „uns Christdemokraten“ spricht.